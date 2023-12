Betrunkene schlägern sich auf Supermarktparkplatz

Ein verbaler Streit eskaliert auf einem Supermarktparkplatz im Neurieder Weg in Donauwörth. Die Polizei musste die Streithähne trennen.

Ein zunächst verbal ausgetragener Streit auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes im Neurieder Weg ist am Donnerstag gegen 19.50 Uhr eskaliert. Aus bislang ungeklärter Ursache entwickelten sich laut Polizei Handgreiflichkeiten in einer aus vier Männern bestehenden Gruppe. Ein 52-Jähriger schlug schließlich seinem 21-jährigen Kontrahenten mit der Faust ins Gesicht. Nachdem Zeugen die Polizei verständigt hatten, rückten mehrere Streifen an. Alle vier Beteiligten waren erkennbar alkoholisiert. Die gemessenen Werte gingen bis zu 1,2 Promille. Eine Anzeige wegen Verdachts auf Körperverletzung war die Folge. (AZ)