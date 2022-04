Betrunkener fährt mit gestohlenen Kennzeichen zur Tankstelle

Ein Mann wechselt an seinem Auto in Donauwörth die Kennzeichen. Das kommt einem anderen Autofahrer verdächtig vor. Und er liegt damit richtig.

Ein Verkehrsteilnehmer hat am Mittwoch gegen 19 Uhr im Bereich des Schwärzweges in Donauwörth einen anderen Autofahrer dabei beobachtet, wie dieser die Kennzeichen an seinem Audi wechselte. Kurz darauf fuhr der Mann zu einer Tankstelle in der Nürnberger Straße und betankte seinen Wagen.

Polizeikontrolle in Donauwörth: Der Autofahrer war auch noch betrunken

Der aufmerksame Zeuge verständigte umgehend die Polizei, woraufhin eine Streifenbesatzung den Audi-Fahrer, einen 46-jährigen Mann aus dem Raum Monheim, noch an der Tankstelle antreffen konnte. Schnell konnte ermittelt werden, dass die am Audi kurz zuvor angebrachten Kennzeichen als gestohlen gemeldet waren.

Zudem stellten die Beamten bei dem 46-Jährigen einen deutlichen Alkoholgeruch fest, woraufhin ein Atemalkoholtest mit einem Wert von etwa 1,5 Promille den Verdacht bestätigte. Bei dem Mann wurde eine Blutentnahme durchgeführt, sein Führerschein wurde sichergestellt. Ihn erwarten nun mehrere Anzeigen. (AZ)