Betrunkener flieht aus dem Krankenhaus und bricht in Imbiss ein

Ein abenteuerlicher Fall beschäftigt die Polizei. Im Mittelpunkt steht ein 26-Jähriger aus dem Raum Neu-Ulm, der gleich zweimal aus der Klinik abhaut.

Mit einem nicht alltäglichen Fall hat die Polizei Donauwörth zu tun gehabt. Dieser dreht sich um einen 26-Jährigen, der eigentlich aus dem Raum Neu-Ulm stammt. Warum der Mann überhaupt in Donauwörth war, ist den Beamten unbekannt. Jedenfalls sorgte er dort für jede Menge Aufruhr.

In der Nacht auf Sonntag wurde der junge Mann stark betrunken in die Donau-Ries-Klinik in der Großen Kreisstadt eingeliefert. Dort hielt es ihn allerdings nicht allzu lange: Gegen 2 Uhr stellte das Personal fest, dass der 26-Jährige verschwunden war. Wegen seines bedenklichen Gesundheitszustands und des Grads seiner Alkoholisierung wurde die Polizei Donauwörth verständigt, um nach dem Mann zu suchen. Er wurde in diesem Zuge auch als "vermisst" erklärt.

Kinderwagen und Geldkassette aus Imbiss in Donauwörth geklaut

Gegen 4.30 fanden die Gesetzeshüter den Mann schließlich in einem Zug am Donauwörther Bahnhof. Daraufhin wurde er ins Krankenhaus zurückgebracht – in den frühen Morgenstunden machte er sich dort aber wieder eigenständig und unbemerkt von den Socken.

Wie erst später bekannt wurde, machte der 26-Jährige bei seinem Ausflug in Richtung Bahnhof Halt bei einem Imbiss und brach dort ein. Von dort nahm er unter anderem eine Geldkassette und einen Kinderwagen mit. Das Diebesgut hatte er auch mit im Zug dabei. Als die Polizisten ihn dort fanden, war der Einbruch aber noch nicht bekannt. Der Kinderwagen, in dem sich das Geld befand, war in dem Abteil wohl bewusst so platziert, dass für die Beamten keine Zuordnung zu dem Mann möglich war.

Polizei Neu-Ulm trifft den Mann schließlich zu Hause an

Anhand von Videoaufzeichnungen vom Bereich rund um den Imbiss konnte ihm die Tat aber später eindeutig nachgewiesen werden. Wie die Polizei Donauwörth auf Nachfrage unserer Redaktion erklärt, wurde der 26-Jährige am Montag von Kollegen aus Neu-Ulm an seiner Wohnadresse angetroffen und mit dem Sachverhalt konfrontiert. Der gestohlene Kinderwagen und die Geldkassette wurden von der dortigen Bundespolizei sichergestellt. (AZ, mwe)