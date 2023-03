Betrunkener greift einen Mann vor dessen Hauseingang an

Die Polizei macht den Tatverdächtigen schnell ausfindig, denn er hat sein Handy am Tatort zurückgelassen.

Ein Betrunkener belästigte am Donnerstagabend gegen 21.45 Uhr einen 64-Jährigen vor dessen einer Hauseingangstüre in der Friedrich-Ebert-Straße in Donauwörth. Wie die Polizei mitteilt, kratzte der Angreifer den 64-Jährigen am Hals, zerriss dessen Jacke und T-Shirt und flüchtete anschließend zu Fuß in unbekannte Richtung. Da der Mann jedoch sein Mobiltelefon am Tatort zurückließ, konnten Beamte der PI Donauwörth wenig später einen 35-jährigen Augsburger als Tatverdächtigen ermitteln. Er wurde wegen Verdachts auf vorsätzliche Körperverletzung sowie Sachbeschädigung angezeigt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf rund 50 Euro. (AZ)