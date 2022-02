Betrunkener Mann pöbelt am Bahnhof Donauwörth und bedroht Polizisten

Die Polizei Donauwörth nahm einen Mann aus Monheim in Gewahrsam, der mehrfach unangenehm am Bahnhof auffiel. Unter anderem fanden die Beamten auch Rauschgift bei ihm.

Am Montag hatte sich die Polizei Donauwörth mehrmals mit einem betrunkenen Randalierer zu befassen. Um 9.30 Uhr fiel der 44-Jähriger Mann aus Monheim zum ersten Mal am Bahnhof in Donauwörth unangenehm auf. Wie die Polizei mitteilt, schrie er dort lautstark herum und pöbelte Zugreisende an. Er stand dabei sichtlich unter Alkoholeinfluss. Die verständigten Beamten sprachen dem Mann zunächst einen Platzverweis aus, dem er auch nachkam und sich entfernte.

Mann wirft in Donauwörth mit Flaschen um sich

Gegen 15 Uhr war der Mann dann allerdings wieder zurück. Er warf mit Flaschen und Krücken um sich und belästigte vorbeigehende Frauen und Taxifahrer, samt deren Kunden. Erneut wurde die Polizei alarmiert, die denn Randalierer nun in Gewahrsam nahm. Bei der Durchsuchung des Sturzbetrunkenen wurde auch Rauschgift gefunden. Während der Fahrt zur Polizei-Dienststelle beleidigte der 44-Jährige die Beamten mit übelsten Kraftausdrücken und bedrohte sie mit dem Tod. Auf den Mann kommen nun mehrere Strafanzeigen zu. (AZ)