Betrunkener pöbelt in der Parkstadt und schlägt Passanten

Ein stark alkoholisierter Mann beleidigt in der Donauwörther Parkstadt zwei Frauen. Als ein Passant zu Hilfe kommt, wird dieser von dem Betrunkenen geschlagen.

Ein stark alkoholisierter Mann hat am Dienstagabend gegen 21.45 Uhr im Hof eines Anwesens in der Dr.-Loeffellad-Straße in Donauwörth laut um sich geschrien und verbal zwei bislang unbekannte Frauen belästigt. Ein Passant wurde darauf aufmerksam und kam den beiden Frauen zu Hilfe. Der Betrunkene ging auf den Mann los und schlug auf diesen ein. Auch nach Eintreffen der Polizei war er weiterhin äußerst aggressiv und gewaltbereit, weswegen er in Sicherheitsgewahrsam genommen werden musste. Neben Körperverletzung und anderen bekannt gewordenen Straftaten wird gegen den Aggressor auch wegen massiver Beleidigungen gegenüber den eingesetzten Beamten ermittelt. Der verletzte Helfer erlitt eine Platzwunde am Kopf, die im Krankenhaus Donauwörth ambulant versorgt werden musste. Die beiden Frauen werden darum gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen. (AZ)