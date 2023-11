Betrunkener randaliert im Donauwörther Bahnhof

Ein Mann belästigt im Donauwörther Bahnhof Fahrgäste. Als die Polizei erscheint, wird der 42-Jährige erst recht aggressiv.

Ein Betrunkener hat am frühen Dienstabend im Donauwörther Bahnhof randaliert. Der Obdachlose griff zudem Polizisten an.

Wie die Gesetzeshüter melden, fiel der 42-Jährige um 18.40 Uhr negativ auf. Er stahl in einem Kiosk eine Getränkeflasche und belästigte lautstark Fahrgäste, die in dem Gebäude warteten. Passanten verständigten die Polizei. Als eine Streife eintraf, packte der 42-Jährige einen der Uniformierten an der Dienstkleidung und spuckte einen weiteren Beamten an. Sämtliche Versuche, deeskalierend zu wirken, schlugen fehl. Die Polizisten mussten den Mann schließlich fesseln, um weitere Straftaten zu verhindern.

Die Bundespolizei, die für Bahnanlagen zuständig ist, kümmerte sich weiter um den 42-Jährigen. (AZ)