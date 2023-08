Donauwörth

vor 50 Min.

Bierschneider-Gruppe baut in Donauwörth ein neues Autohaus

Von Daniel Weigl Artikel anhören Shape

In Donauwörth entsteht an der Südspange ein neuer Betrieb mit Kfz-Werkstatt. So sehen die Pläne des Unternehmens aus.

Im Donauwörther Gewerbegebiet an der Südspange ( B16) wird ein neues Autohaus der überregional agierenden Firma Bierschneider mit Sitz in Weißenburg errichtet. Der Start der Bauarbeiten für das Millionenprojekt erfolgte beim offiziellen ersten Spatenstich. Der Betrieb wird In der Dr. Friedrich-Drechsler-Straße hochgezogen. In dem Komplex mit einer Nutzfläche von rund 4300 Quadratmetern soll ein Standort für diverse Marken des Volkswagen-Konzerns entstehen. Das Herzstück des Neubaus soll die 900 Quadratmeter große Werkstatt mit neun Hebebühnen und einer Nutzfahrzeuge-Bühne werden. Firma hat eine Lizenz für diverse Marken aus dem Volkswagen-Konzern Für die Werkstatt hat das Unternehmen laut eigenen Angaben eine Lizenz für die Marken Audi, Seat, Cupra, Volkswagen und Volkswagen Nutzfahrzeuge inklusive Batteriestützpunkt. Michael Fleischmann, geschäftsführender Gesellschafter der Firmengruppe Bierschneider, erklärte: „ Donauwörth ist für uns ein wichtiger Standort, denn damit schließt die Firmengruppe Bierschneider die Marktlücke zwischen Baden-Württemberg und Mittelfranken.“ Architekt Marco Ludwig aus Weißenburg ergänzte, dass man sich bei dem Projekt viele Gedanken um das Thema Nachhaltigkeit gemacht habe: „Wir bauen nach KFW-40-Standard." Erreicht werden sollen die Anforderungen durch hoch gedämmte Bauteile (Fassaden, Dach, Fenster, Tore), den Einsatz von Wärmepumpentechnik, Fußbodenheizung (Betonkernaktivierung), Be- und Entlüftungsanlage sowie Photovoltaikanlage. In der Waschanlage soll das Wasser aufbereitet werden. Damit soll der Wasserverbrauch minimiert werden. Firmengruppe Bierschneider beschäftigt insgesamt rund 1300 Mitarbeiter Insgesamt beschäftigt die Bierschneider-Gruppe rund 1300 Mitarbeiter an über 30 Standorten in Bayern und Baden-Württemberg. In Donauwörth sollen zunächst 40 Arbeitsplätze entstehen. In naher Zukunft will das Unternehmen in der Großen Kreisstadt rund 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigen. Das neue Autohaus soll im Herbst 2024 eröffnet werden.

Themen folgen