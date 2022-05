Donauwörth

12:00 Uhr

Billige Wohnungen in Donauwörth: 4,40 Euro pro Quadratmeter

Plus Die Gemeinnützige Baugenossenschaft Donauwörth hat ein Millionenprojekt abgeschlossen, der Wohnungsmarkt ist aber weiter angespannt. Warteliste wird eher länger.

Von Wolfgang Widemann

Gerade in Donauwörth sind günstige Mietwohnungen nur schwer zu finden. Viele Menschen verdienen gut oder sehr gut, das hebt die Preise. Dass die Tarife nicht völlig in astronomische Höhen schießen, ist sicher zu einem Teil der Gemeinnützigen Baugenossenschaft Donauwörth (GBD) zu verdanken. Sie ist der größte Vermieter im Donau-Ries-Kreis. In den gut 1000 GBD-eigenen Wohnungen leben etwa 3000 Menschen. Sie zahlen im Schnitt 4,40 Euro Miete pro Quadratmeter. Dies sei in der Region "absolut konkurrenzlos", erklärte Geschäftsführer Vitus Schmid bei den Mitgliederversammlungen, die nun stattfanden. Der Druck auf dem Wohnungsmarkt werde aktuell noch höher, obwohl die GBD nun ein Millionenprojekt vollendet hat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen