Donauwörth

17:00 Uhr

Bischofsbesuch am Nikolaustag: Bertram Meier segnet Donauwörther Schulen

Plus Der Augsburger Bischof Bertram Meier war zu Gast bei den zwei Donauwörther Realschulen. Deren Wichtigkeit in der Bildungslandschft hob Landrat Rößle hervor.

Von Thomas Hilgendorf Artikel anhören Shape

Nein, er brachte keine Schokolade mit und er befüllte auch nicht die Winterstiefel von fast 1000 Realschülern. Dass der Besuch von Bischof Bertram Meier in Donauwörth ausgerechnet auf den Festtag des vielleicht weltweit berühmtesten Bischofs fiel, war wohl reiner Zufall. Doch was hier für den Augsburger Bischof zu tun war, gab am Mittwochmittag durchaus auch Grund zum Feiern.

Zwei kirchliche Realschulen an einem Standort: Seit Kurzem ist das auch von außen zu sehen. Über dem linken Eingang steht jetzt in großen Lettern "Realschule St. Ursula", über dem rechten "Realschule Heilig Kreuz". Seit Mitte September sind die beiden Einrichtungen unter einem Dach, allerdings nach wie vor als jeweils eigenständige Schulen. Das werde auch so bleiben, sagte kürzlich der Leiter des Trägers, des katholischen Schulwerks Augsburg, Peter Kosak. Doch der bloße Betrieb reicht nicht, zumindest nicht bei zwei Schulen, die die christlichen Werte vermitteln und leben wollen. Die Segnung der Schulen durch den Augsburger Bischof war demnach so etwas wie der offizielle Startschuss.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen