Bitcoin-Geschäft: Frau fällt auf Betrüger herein

Betrüger bringen eine Frau in Donauwörth um über 4000 Euro.

Eine Frau in Donauwörth ist am Montag auf Trickbetrüger hereingefallen. Die 56-Jährige erhielt der Polizei zufolge einen Anruf. Der Unbekannte teilt mit, dass aus den Bitcoins der Frau in Höhe von 300 Schweizer Franken jetzt auf einmal 5400 Euro geworden seien. Die Donauwörtherin sollte sich am Telefon mit mehreren sensiblen Daten und einer Kopie des Personalausweises verifizieren. Im Nachhinein stellte das Opfer zwei unberechtigte Abbuchungen von seinem Konto im Gesamtwert von über 4000 Euro fest. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des Ausspähens von Daten und wegen Betrugs. (AZ)