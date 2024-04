Blauer Passat wird in Donauwörth angefahren

Ein blauer VW ist am Freitag in Donauwörth angefahren und beschädigt worden. Der Verursacher fuhr einfach weiter., die Polizei sucht nach Zeugen.

Ein blauer VW Passat ist am Freitag in Donauwörth angefahren worden. Das Fahrzeug wurde in der Zeit zwischen 8 Uhr und 9.30 Uhr in der Gartenstraße am rechten Fahrbahnrand abgestellt. Es wurde in dem Zeitraum an der linken hinteren Seite angefahren und dadurch beschädigt. Der bislang unbekannte Unfallverursacher kümmerte sich nicht um seine gesetzlichen Pflichten und fuhr einfach weiter. Am Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von rund 2000 Euro. Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher nimmt die Polizei Donauwörth unter Telefon 0906/706670 entgegen. (AZ)