Blechschaden bei Unfall in Donauwörth

Zwei Autos stoßen in Donauwörth bei einem Unfall zusammen. Es entsteht Blechschaden.

Bei einem Unfall in Donauwörth sind zwei Autos zusammengestoßen. Eine 60-Jährige wollte laut Polizei am Donnerstag gegen 9 Uhr vom Weidenweg links in die Scheiplstraße abbiegen. Ein nachfolgender 19-Jähriger erkannte dies zu spät und prallte mit seinem Wagen dem anderen Pkw ins Heck. Beide Beteiligte blieben unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 3000 Euro. Die Polizei verwarnte den Fahranfänger gebührenpflichtig. (AZ)

Lesen Sie dazu auch