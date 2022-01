Diebe aus Donauwörth haben 445 Kilo Kabel im Kofferraum

Plus Bei einer Verkehrskontrolle auf der B16 bei Tapfheim fliegt eine Diebesbande auf. Nun stehen die drei jungen Leute vor Gericht.

Bei Verkehrskontrollen hat die Polizei manchmal das Glück des Tüchtigen. Da fliegen mitunter Fahrer auf, die betrunken sind, unter Drogeneinfluss stehen oder gar keinen Führerschein haben. Ende November 2019 fiel einer Streife mitten in der Nacht ein älteres Auto auf der B16 im Raum Tapfheim auf. Der Van schien schwer beladen zu sein, das Heck hing ziemlich herunter. Die Beamten stoppten Wagen, der mit drei Personen besetzt war. Im Kofferraum lagen Kabelreste mit einem Gewicht von fast einer halben Tonne. Den Polizisten ging eine Diebesbande ins Netz. Die stand nun vor Gericht.