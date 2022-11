Donauwörth

Blitzeraktion in Zivil in Donauwörth: So viele Raser werden erwischt

Die Polizei hat am Donnerstag in Zivil den Verkehr in Donauwörth kontrolliert.

Am Donnerstagabend kontrollieren Polizeibeamte in Zivil das Verkehrsgeschehen in der Großen Kreisstadt. Dabei gibt es einige klare Überschreitungen.

Zivilbeamte der Polizeiinspektion Donauwörth führten am Abend und in der Nacht vom Donnerstag mehrere Lasermessungen im Stadtgebiet Donauwörth durch. Von 17 bis 18.45 Uhr kontrollierten die Beamten, ob in der Adolph-Kolping-Straße auf der Altstadtinsel Ried die Schrittgeschwindigkeit im dortigen verkehrsberuhigten Bereich eingehalten wird. Leider mussten dabei sieben Autofahrer verwarnt und ein Autofahrer mit gemessenen 31 km/h angezeigt werden. Eine nachfolgende Messung in der Donauwörther Reichsstraße brachte erfreulicherweise keine nennenswerten Überschreitungen der dort geltenden 30 km/h Höchstwert zutage. Jedoch mussten anschließend von 19.45 bis 22.15 Uhr auf der Westspange bei erlaubten 60 km/h insgesamt sieben Fahrzeugführer mit 80 km/h und mehr angezeigt werden. Der traurige Höchstwert lag hier innerorts bei 101 km/h. Der Fahrer aus Donauwörth gab den Beamten gegenüber noch während der Anzeigenaufnahme an, dass er es "eilig" habe. Hier werden nun mindestens 260 Euro Bußgeld, zwei Punkte im Fahreignungsregister und ein einmonatiges Fahrverbot die Folge sein. Neben den nächtlichen Geschwindigkeitsmessungen wurde von den Beamten noch eine zweistellige Zahl von Radlern ohne korrekte Beleuchtung an ihren Zweirädern ermahnt, die jeweils ihren Weg zu Fuß fortsetzen mussten. (AZ) Lesen Sie dazu auch Landkreis Donau-Ries Zu schnell auf den Bundesstraßen: 300 Verstöße bei Blitzer-Aktion der Polizei

