Blitzmarathon 2022: Hier wird am Donnerstag rund um Donauwörth geblitzt

Am 24. März läuft der bayernweite Blitzmarathon. Auch rund um Donauwörth sind Beamte im Einsatz. An diesen Stellen sollten Autofahrer besonders aufpassen.

Wer am Donnerstag im Landkreis Donau-Ries mit dem Auto unterwegs ist, sollte seinen Tacho im Blick behalten. Denn am 24. März findet in Bayern wieder der sogenannte Blitzmarathon statt. Ab 6 Uhr in der Früh geht es los. Geblitzt wird bis Freitag um 6 Uhr. Die Aktion läuft europaweit unter dem Titel "Speedmarathon". In Bayern findet ein solcher Aktionstag zum neunten Mal statt. Auch im Landkreis Donau-Ries wird die Verkehrspolizei Donauwörth (VPI) an mehreren Stellen aktiv sein und Rasern nachspüren.

20 Messstellen beim Blitzmarathon im Landkreis Donau-Ries

Wie VPI-Leiter Helmut Schneid erklärt, sind insgesamt 20 Punkte benannt worden, an denen die Beamten mit Blitzgeräten oder Lasermesspistole am Straßenrand stehen. Auch ein Dienstfahrzeug mit Videokamera ausgestattet, fahre auf Routen durch den Landkreis und halte nach Verkehrssündern Ausschau. Die Erfahrungen der vergangenen Jahre zeigt aber, dass gerade an solchen besonderen Aktionstagen die Verkehrsteilnehmer vorbildlich fahren.

"Zu schnelles Fahren ist die Hauptursache für schwere Verkehrsunfälle", erklärte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann im Vorfeld des Blitzmarathons. Etwa ein Viertel der tödlichen Verkehrsunfälle auf Bayerns Straßen hänge mit nicht angepasster Geschwindigkeit zusammen. Vergangenes Jahr wurden in Bayern 109 Personen durch solche Unfälle getötet.

Blitzmarathon: Hier wird im Landkreis Donau-Ries geblitzt:

Alerheim/Fessenheim: Staatsstraße 2221, zwischen Alerheim und Fessenheim

Deiningen: Hauptstraße, St. 2213

Deiningen: St. 2213, zwischen Fessenheim und Deiningen

Donauwörth: B16 OT Riedlingen/Posthof, Zufahrt Naherholungsgebiet

Donauwörth: Bundesstraße 25 / Binsberg

Donauwörth/Monheim: Bundesstraße 2, zwischen Donauwörth und Monheim

Fünfstetten: Kreisstraße DON 20, zwischen Sulzdorf und Wemding

Harburg: Bundesstraße 25, zwischen Harburg und Möttingen

Marktoffingen: B 25 Ortsdurchfahrt

Mertingen: Umfahrung

Möttingen: Ortsdurchfahrt

Nördlingen: Innerer Ring, Wemdinger Straße

Nördlingen: Kerscheinsteiner Straße

Oettingen: St 2221, zwischen Oettingen und Auhausen, Höhe Einmündung Lehmingen

Rain: B 16 Richtung Burgheim

Rain: Neuburger Straße

Tapfheim: B16 zwischen Tapfheim und Donauwörth

Wallerstein: B25

Wechingen: Staatsstraße 2221, Ortsdurchfahrt

Wemding: Staatsstraße 2213 zwischen Fessenheim und Wemding.

Mit einem Dienstfahrzeug samt Videokamera unterwegs sind die Beamten der VPI auf folgenden Bundesstraßen. Im Falle einer Geschwindigkeitsüberschreitung würden die Beamten die Fahrer stoppen und verwarnen.

