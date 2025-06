Blumen- & Gartenfreunde feiern 40-Jahr-Feier

Kürzlich feierten die Blumen- & Gartenfreunde Parkstadt im Pfarrhof der Katholischen Kirche „Christi Himmelfahrt“ ihre große 40-Jahr-Feier. Unter Beisein des MdL Wolfgang Fackler, des Bürgermeisters Albert Riedelsheimer und der Stadträtin Dr. Stefanie Musseus gab es an diesem Nachmittag in der Donauwörther Parkstadt reichlich regen Gesprächsaustausch. Luise Zellmer berichtete als Gründungs- & Ehrenmitglied den Anwesenden über die Entstehung des Vereins. Anschließend referierte Zellmer über wichtige Meilensteine des Vereins und lobte das Engagement der Mitglieder sowie des aktuellen Vorstands. Sie plädierte außerdem darauf, mit den Bemühungen das Vereinslebens „wach zu halten“ nicht aufzuhören. Der Chor „Harmonie“ unter Leitung von Gabriele Meier präsentierte volkstümliche Heimatlieder beim gemeinsamen Kaffee & Kuchen. Die Blaskapelle Wörnitzstein rundete das abendliche Grillen mit ihrem musikalischen Ensemble ab. Auch für die kleinen und kleinsten Besucher war an diesem Tag etwas geboten. Die beiden Vereinsmitglieder Frau Ertel und Frau Klum haben für fröhliche, lachende Kindergesichter in unterschiedlichsten Farben gesorgt. Ein besonderer Dank geht an Herrn Schröder, welcher das Fest technisch mit Licht & Ton betreut hat. Ein herzliches Dankeschön auch an die verbundenen Vereine aus der Neudegger Siedlung, Wörnitzstein, Tapfheim, Asbach-Baumenheim und Hamlar, welche zusammen mit uns gemeinsam die Feier haben unvergesslich werden lassen. Ein spezieller Dank von Seiten des Vereins geht an die vielen Kuchenbäcker und Kuchenbäckerinnen, welche mit rund 30 größeren und kleineren Kuchenspenden für das erfolgreiche Gelingen der Feier maßgeblich beigetragen haben. Nicht zuletzt geht auch an das Bistum Augsburg der Person Herrn Rödl ein herzlicher Dank für die Erlaubnis auf dem Gelände die Feier abhalten zu dürfen.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!