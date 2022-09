Donauwörth

06:00 Uhr

Bluttat im Donauwörther Obdachlosenheim wird ab Montag verhandelt

Plus Vor gut einem Jahr starb ein 55-Jähriger im Obdachlosenheim in Donauwörth. Der damals gefasste Täter steht ab 12. September vor dem Landgericht Augsburg.

Von Barbara Wild

Eine Gewalttat, die vor gut einem Jahr die Menschen in der Region erschütterte, wird an diesem Montag das Landgericht in Augsburg beschäftigen. Mitte Dezember hatte es im Donauwörther Obdachlosenheim eine Auseinandersetzung mit tödlichen Folgen zwischen zwei Männern gegeben. Einer der beiden, ein damals 55-Jähriger, starb. Der mutmaßliche Täter sitzt seitdem in Untersuchungshaft: Ihm wird Totschlag vorgeworfen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

