Donauwörth

18:00 Uhr

Blutwurst und Walpurgisöl: Richard Auer stellt seinen neuen Heimatkrimi vor

Plus In der voll besetzten Buchhandlung Greno präsentiert der Krimiautor sein neuestes Werk voller skurril-witziger Situationen und bringt das ein oder andere Requisit mit.

Von Jule Eibl Artikel anhören Shape

Mit einem großen Koffer betritt Richard Auer die Buchhandlung Greno, die an diesem Abend bis auf den letzten Platz gefüllt ist, und die Nachzügler suchen noch nach den letzten freien Stühlen zwischen den gespannten Zuschauerinnen und Zuschauern. „Ich weiß, ich sage das immer, aber es stimmt, so voll war es noch nie“, so Nicolas Greno und begrüßt die Gäste herzlich zur Lesung. Der Autor Richard Auer ist bereits zum zweiten Mal zur Lesung im Donauwörther Buchladen und hat heute sein neuestes Buch „Altmühlstille“ mitgebracht, dessen Geschichte er mit passenden Utensilien unterstreicht.

Auer ist in Wolferstadt geboren und schreibt seit 2009 Krimis, die er in ebendieser Heimat situiert und dabei auch Erlebnisse und wahre Begegnungen auf die ein oder andere Weise einfließen lässt. Sein neues Buch ist der zehnte Fall für den Kommissar Mike Morgenstern, ein Nürnberger Stadtmensch, den es auf das Land verschlagen hat. Dort wundert er sich über allerlei Skurilitäten und Eigenarten der Landbevölkerung, speziell der Eichstätter und Altmühltaler.

