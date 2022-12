BMW-Fahrer trifft 17-Jährige am Knie, will erst helfen und fährt dann weiter

In Donauwörth wird eine Fußgängerin von einem Auto am Knie angefahren. Der Fahrer fährt weiter, als sie Hilfe ablehnt. Die Polizei bittet ihn, sich zu melden.

Eine 17-Jährige gab gegenüber der Polizei an, dass sie am Dienstagvormittag in der Härpferstraße von der Esso-Tankstelle aus kommend zu Fuß auf dem linken Gehweg in Richtung Neurieder Weg gegangen sei. Dort wollte sie die Straßenseite wechseln. Dabei kam nach ihren Angaben von links ein dunkler BMW und traf sie am linken Knie. Sie stürzte zu Boden. Der Fahrer sei ausgestiegen und habe ihr seine Hilfe angeboten. Das lehnte sie ab. Der Mann nannte der 17-jährigen seinen Namen, stieg ins Auto und fuhr weiter.

Wer ist Niklas, der in Donauwörth mit dem dunklen BMW unterwegs war?

Die am Knie leicht verletzte junge Frau kann sich nur noch an den vom Fahrer genannten Vornamen "Niklas" und an den ersten Teil des Kennzeichens DON-X des dunklen BMW erinnern. Die Polizei bittet den Fahrer, sich zur Klärung des Sachverhaltes zu melden. Unter der Rufnummer 0906/70667-0 erreichen auch Zeugen die Polizei Donauwörth. (AZ)