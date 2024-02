Böller löst Feueralarm in Schule aus - Feuerwehr rückt aus

Drei Jugendliche richteten Schaden in einer Schule an und riefen mit ihrer Aktion die Feuerwehr auf den Plan. Nun werden sie polizeilich gesucht.

Drei Jugendliche erlaubten sich am Mittwochnachmittag gegen 17 Uhr einen schlechten Scherz mit Folgen. Wie die Polizei mitteilt, warfen die Burschen Zeugenaussagen zufolge einen Böller in das Treppenhaus einer Schule in der Reichsstraße. Durch den Feuerwerkskörper wurde eine rund einen Quadratmeter große Fläche an der Innenwand beschädigt. Zudem begann der Böller stark zu rauchen und löste im Treppenhaus den automatischen Feueralarm des Gebäudes aus. Die Feuerwehr Donauwörth rückte mit 21 Mann an. Verletzte gab es ersten Erkenntnissen zufolge nicht. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht beziffert. Beamte der PI Donauwörth leiteten ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren - momentan gegen unbekannt - wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung ein. Das Trio wurde von Zeugen als „14 bis 16 Jahre alt“ und „mit südländischem Erscheinungsbild“ beschrieben. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 an die Polizeiinspektion Donauwörth zu wenden. (AZ)