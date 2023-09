Donauwörth

vor 18 Min.

Brand in Wörnitzstein: Mehrere Feuerwehren rücken aus

In Wörnitzstein hat es am Freitag gebrannt.

Von Helen Geyer

In Donauwörth sind am Freitagnachmittag die Sirenen zu hören. In dem Stadtteil Wörnitzstein ist ein Feuer ausgebrochen.

Mehrere Freiwillige Feuerwehren sind am Freitagnachmittag zu einem Brand in den Donauwörther Stadtteil Wörnitzstein ausgerückt. Ersten Erkenntnissen zufolge kam es dort zu einem Zimmerbrand. Der konnte von den Einsatzkräften aber zügig gelöscht werden. Mehr Informationen gibt es in Kürze hier.

