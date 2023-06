Donauwörth

Wie ein breiterer Gehsteig für mehr Sicherheit in Riedlingen sorgt

Die Kaiser-Karl-Straße in Riedlingen hat nun einen breiteren Gehweg bekommen. Er wurde aus Sicherheitsgründen von 80 Zentimetern auf 1,40 Meter verbreitert.

Plus Die Stadt Donauwörth hat einen Gehweg in Riedlingen von 75 Zentimeter auf 1,30 Meter aufgestockt. Warum die Polizei diese Baumaßnahme positiv bewertet.

Ein neuralgischer Punkt im Donauwörther Verkehrswegenetz ist seit wenigen Tagen entschärft: In der Kaiser-Karl-Straße in Riedlingen hat die Stadt Donauwörth den rechten Gehweg in Richtung Ortsmitte Riedlingen baulich verbreitert.

Statt schmaler 80 Zentimeter stehen nun seit 25. Mai komfortable 1,40 Meter Breite zur Verfügung - auf einer Länge von rund 100 Metern. Die Strecke liegt zwischen der Einmündung Altes Sträßle bis zur Einmündung Bahnweg. Damit haben Fußgänger auf ihrem Einkaufsweg, Schulkinder, Senioren mit Rollatoren, Rollstuhlfahrer und Kinderwagen dort genügend Platz, um sicher unterwegs zu sein. Jahrzehntelang haben Bürger moniert, dass die Gehsteige rechts und links praktisch nicht begehbar seien, oder nur unter erschwerten Umständen.

