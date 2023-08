Bremsen übersehen: Fahrer schiebt zwei Autos aufeinander

Ein 60-Jähriger aus Nürnberg übersieht auf der B2, dass die beiden Fahrzeuge vor ihm bremsen, und fährt hinten auf.

Ein Autofahrer aus Nürnberg hat am Freitagmorgen auf der B2 zwischen Donauwörth und Bäumenheim in Fahrtrichtung Augsburg übersehen, dass die vor ihm fahrenden Autos abbremsten, und konnte nicht rechtzeitig reagieren. Laut Polizei musste ein Autofahrer gegen 6.30 Uhr verkehrsbedingt stark abbremsen, was die nachfolgende Fahrerin bemerkte. Sie bremste ebenfalls ab. Der hinter ihr fahrende Nürnberger übersah das jedoch, fuhr ihr hinten auf und schob das Auto dabei auf das erste Auto. Alle Beteiligten blieben unverletzt. Der Schaden beträgt rund 10.000 Euro. (AZ)