Wenn ein Buch fürs Leben prägt: Eine Oma und ein Buchhändler erzählen

Plus Fast jeder hat eine Geschichte aus der Kindheit, die einen besonders prägt? Wir haben eine Oma und einen Buchhändler nach seinem persönlichen Kinder-Lieblingsbuch gefragt.

"Lesen stärkt die Seele", soll schon Voltaire gesagt haben. Also scheint es ein Einfaches, die Seele der Kinder stärken – durch Lesen und Vorlesen. Geschichten, die einem in der Kindheit begegnen, können für ein Leben prägen. Anlässlich des Internationalen Kinderbuchtages haben eine Oma und einen Buchexperten gefragt, welches Kinderbuch es bei ihnen war.

Erna Dirschinger, Oma zahlreicher Enkelkinder und bekannte Volksliedsängerin aus Buchdorf, hat das "Kinderbuch im Kirchenjahr" besonders geprägt. Es war "das erste Buch, das ganz alleine mir gehörte", erzählt sie. Mit diesem Buch habe sie als Fünfjährige das Lesen von ihrer Mutter gelernt. Anhand dieser kindlich geschriebenen Geschichten wurden ihr die Abläufe des Kirchenjahres von klein auf vertraut. "Besonders beeindruckt haben mich dabei diese einfachen und kindgerechten Erzählungen, dass die Glocken am Gründonnerstag nach Rom fliegen und dort bis zur Osternacht bleiben. Damit war auch gleich erklärt, warum die denn über Karfreitag nicht läuten."

Das Buch steht heute immer noch im Regal

Oder, dass bei der Flucht der Heiligen Familie nach Ägypten eine Spinne die Höhle mit ihrem Netz zu gesponnen hatte und der Soldat daher meinte, hier drin habe sich wohl keiner versteckt. "Das hat mich fasziniert, und ich habe das Buch bald auswendig gekannt und meinen jüngeren Geschwistern daraus vorgelesen", berichtet Dirschinger. Natürlich stehe das Buch noch heute in ihrem Regal, verziert mit manchen Schmierereien ihrer Brüder. "Das entsetzt jetzt meine Enkel", fügt sie an. Aber die hätten damals eben nicht gefragt! Das Buch sei nämlich immer in ihrer Nähe gewesen, aber sie habe die Verzierungen erst später bemerkt. "Ich liebe dieses alte Büchlein noch heute sehr und habe es für alle Fragen meiner Enkel stets griffbereit."

Nicolas Greno, Buchhändler in Donauwörth, hat die unendliche Geschichte sehr geprägt. Foto: Greno

Das erste Mal in die Welt der Fantasie so wirklich abgetaucht ist der Donauwörther Buchhändler Nicolas Greno mit "Die unendliche Geschichte" von Michael Ende. Er berichtet, warum: "Wir waren 1981 gerade von Frankfurt nach Nördlingen gezogen – jeden Abend saßen wir vor dem offenen Kamin, und die Mami las meiner Schwester und mir vor. Ich habe es geliebt, mir in meinem Kopf die abenteuerliche fremde Welt vorzustellen, ich liebte die unterschiedlichen Schriftfarben für die Ereignisse in der realen Welt und in Fantasien – und ich liebte die Hauptfigur Bastian Balthasar Bux." Greno vermutet, dass damals der Grundstein für seinen bis heute existierenden Faible für Alliterationen entstanden sei.

Die Begeisterung für Alliterationen und die Buchhandlung – beides in der Kindheit gelegt

Vielleicht auch schon die Begeisterung für die Buchhandlung? Schließlich entdeckt ja die Figur Bastian Balthasar Bux in einer Buchhandlung das geheimnisvolle Buch mit dem Titel: "Die unendliche Geschichte". Drin liest er von den Abenteuern des Helden Atreju und seinem gefährlichen Auftrag: Fantasien und seine Herrscherin, die kindliche Kaiserin, zu retten. Und eine spannende wie aufregende Geschichte beginnt. "Manchmal nehme ich das Buch in die Hand, betrachte das magische Amulett auf dem Cover und denke immer wieder gerne zurück an diese unbeschwerten Kindertage, mit Fuchur, Atreju und der kindlichen Kaiserin", sagt Greno.

Wer nun angesichts dieser Inspirationen für schöne Geschichten im Kindesalter ein wenig Inspiration braucht, der blättere weiter. Die Redaktion hat Experten auf diesem Gebiet nach ihren Buchtipps für Kinder gefragt – die Büchereien aus dem Landkreis.