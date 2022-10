Donauwörth

vor 35 Min.

Bürger aus dem Donau-Ries-Kreis fallen auf Brennholz-Betrüger rein

Plus Die Polizei im Raum Donauwörth registriert zunehmend Fälle, bei denen Brennholz- und Pelletskäufer hereingelegt werden. Zwei Beispiele aus der Region.

Von Wolfgang Widemann

Der Winter naht und Heizmaterial ist teuer. Das gilt nicht nur für Heizöl und Erdgas, sondern auch für Brennholz und für Pellets. Der Preis dafür ist deutlich angestiegen. Die Nachfrage ist hoch. Mancher Bewohner in der Region hält deshalb Ausschau nach Billigangeboten. Solche gibt es im Internet und in sozialen Netzwerken. Der Haken: Was nach einem Schnäppchen aussieht, ist oft ein Lockangebot von Betrügern. Dies registriert die Polizeiinspektion Donauwörth. In den vergangenen Wochen meldeten sich bei dieser bereits mehrere Opfer.

