Bürger können Brunnenwasser auf Keime untersuchen lassen

Ein Brunnen im Garten hilft im Sommer kostbares Leitungswasser zu sparen. In Donauwörth kann man es nun testen lassen.

Das Labormobil hält am 10. Juli auf dem Festplatz in Donauwörth. So laufe die Tests ab.

Ein Brunnen im Garten hilft im Sommer kostbares Leitungswasser zu sparen. Die Gewässerexperten vom Verein VSR-Gewässerschutz beraten Gartenbesitzer, ob ihr Brunnenwasser zum Befüllen des Planschbeckens oder zum Gießen von Gemüse geeignet ist. Dafür hält das Labormobil am Montag, den 10. Juli, von 9 bis 11 Uhr auf dem Festplatz in Donauwörth. Dort kann jeder sein Brunnenwasser für eine Analyse abgeben. Damit die Ergebnisse auch aussagefähig sind, sollen zur Probenahme und zum Transport Mineralwasserflaschen genutzt werden. Besonders geeignet sind dabei bis zum Rand gefüllte 0,5 l Flaschen aus Kunststoff. Das Grundwasser weist in Donauwörth und Umgebung häufig Belastungen auf. Dadurch kann es bei der Nutzung von Brunnenwasser zu einer gesundheitlichen Beeinträchtigung kommen. Nitrate, Pestizide und weitere Stoffe verschmutzen das Grundwasser. Auch können durch verschiedene Einflüsse Krankheitserreger ins Wasser geraten. Physiker Harald Gülzow und die Ehrenamtlerin Petra Michel führen die Grunduntersuchung von Nitrat-, Säure- und Salzgehalt im Labormobil gegen eine Gebühr von 12 Euro durch. Das Ergebnis dieser Analyse kann bereits zum Ende der Aktion abgeholt werden. Durch eine weitere Kostenbeteiligung erfahren die Brunnenbesitzer in einem ausführlichen Gutachten, ob das Wasser zum Trinken, zum Gemüse gießen, zum Teich oder Planschbecken befüllen geeignet ist. Mit dem Gutachten bekommen die Brunnenbesitzer eine Checkliste zur Ursachenbehebung und eine Erläuterung zu den Belastungen mit der Post zugesendet. Außerdem beantwortet das Beratungsteam jeden Freitag von 10 und 13 Uhr unter der Rufnummer 02831/9763342 Fragen zu den Gutachten. (AZ)

