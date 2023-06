Donauwörth

12:00 Uhr

Bürger in Donauwörth sollen vom Ausbau der Photovoltaik profitieren

Die Stadt Donauwörth will auf kommunalen Dächern mehr Photovoltaikanlagen. Unser Bild zeigt das Dorfgemeinschaftshaus in Schäfstall.

Plus In Donauwörth sollen Photovoltaikanlagen auf die städtischen Dächer gebaut werden. Die CSU schlägt vor, die Bürgerinnen und Bürger zu beteiligen.

Schalter ein, Licht an: Strom war in Deutschland bislang immer selbstverständlich. Damit das auch so bleibt, müssen im Nach-Atomkraft-Zeitalter und angesichts des Klimawandels die regenerativen Energieträger ausgebaut werden. Eine Lösung sind großflächige Photovoltaikanlagen, doch die sind auf Ackerflächen durchaus umstritten. Die CSU im Donauwörther Stadtrat hat deshalb einen Antrag gestellt, von dem die Bürgerinnen und Bürger profitieren könnten.

Die Christsozialen schlugen vor, dass auf all den Dächern im städtischen Eigentum, auf denen aus verschiedenen Gründen nicht bis Ende 2025 mit dem Bau einer städtischen Photovoltaikanlage begonnen werden könne, Flächen für Bürgeranlagen zur Verfügung gestellt werden sollten. Der Klimawandel und internationale Krisen machten verstärkte Investitionen in Photovoltaik notwendig, heißt es in dem Antrag weiter. Die CSU plädiert dafür, erst einmal Dachflächen zu nutzen, bevor auf Ackerland zurückgegriffen werden müsse.

