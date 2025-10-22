Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Donauwörther Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Donauwörth
Icon Pfeil nach unten

Donauwörth: Bürgersprechstunde mit MdB Christoph Schmid

Donauwörth

Bürgersprechstunde mit MdB Christoph Schmid

Von Christoph Schmid
    • |
    • |
    • |
    • |

    Der SPD-Bundestagsabgeordnete Christoph Schmid bietet am Donnerstag, 30. Oktober, eine Bürgersprechstunde an. Von 13 bis 14 Uhr ist er für Fragen und Anregungen telefonisch erreichbar unter 0906/12798530. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden