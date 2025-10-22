Bürgersprechstunde mit MdB Christoph Schmid

Der SPD-Bundestagsabgeordnete Christoph Schmid bietet am Donnerstag, 30. Oktober, eine Bürgersprechstunde an. Von 13 bis 14 Uhr ist er für Fragen und Anregungen telefonisch erreichbar unter 0906/12798530. (AZ)
Donauwörth
Der SPD-Bundestagsabgeordnete Christoph Schmid bietet am Donnerstag, 30. Oktober, eine Bürgersprechstunde an. Von 13 bis 14 Uhr ist er für Fragen und Anregungen telefonisch erreichbar unter 0906/12798530. (AZ)
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden