Bundeswehr-Auftrag für Airbus Helicopters: "Es war zwingend notwendig"

Plus Die IG Metall wertet den Bundeswehr-Auftrag für Airbus in Donauwörth als ein gutes Zeichen. Im nächsten Jahr werden die ersten Hubschrauber geliefert.

Der nächste große Auftrag für Airbus Helicopters ist da: Die Bundeswehr ordert 82 militärische Mehrzweckhubschrauber des Typs H145M für den Einsatz des Heeres sowie der Luftwaffe. Die ersten Helikopter sollen bereits 2024 ausgeliefert werden. Was das für den Airbus-Standort in Donauwörth bedeutet.

Die Bundeswehr und Airbus gaben am Donnerstag die Vertragsinformationen über 62 Hubschrauber sowie weitere 20 optionale Maschinen des Typs H145M bekannt. "Es handelt sich um den größten Auftrag, der jemals für die 145M erteilt wurde", heißt es in einer Pressemitteilung von Airbus. Das Unternehmen plant, die ersten Helikopter bereits im nächsten Jahr auszuliefern. "Das ist sportlich, aber möglich", sagt Gregor von Kursell aus der Kommunikationsabteilung von Airbus.