Bunte Ostervielfalt schmückt die Donauwörther Innenstadt

Die Osterbrunnen in Donauwörth sollen gerade in dieser schwierigen Zeit Hoffnung und Zuversicht zeigen. Ein Brunnen muss jedoch diesmal ohne Schmuck auskommen.

Sie sind zu einem wichtigen Symbol für die Osterzeit geworden: Die festlich geschmückten Osterbrunnen in der Innenstadt und den Stadtteilen Donauwörths. Die fünf geschmückten Innenstadtbrunnen, die nicht mehr wegzudenken sind, sollen gerade in der Osterzeit für Hoffnung und Zuversicht stehen. Nach einem fränkischen Brauch organisiert CID-Projektleiterin Birgit Rößle die Dekorationen der Brunnen in der Innenstadt.

Da ist der Springbrunnen in der Promenade. Hier leistet die Stiftung St. Johannes wieder ganze Arbeit. Hübsch und bunt aufbereitete bemalte Hasen und farbige Eier aus OSB-Platten zieren den Promenadenbrunnen. Dann geht es mit dem Fischerbrunnen auf der Altstadtinsel Ried und dem Partnerschaftsbrunnen in der Reichsstraße weiter. Hier liegt die Gestaltung vornehmlich bei den Mitgliedern des Vorstands des Heimat- und Volkstrachtenvereins Donauwörth unter der Leitung von Monika Starek. Doch auch heuer konnte aufgrund Corona keine Zusammenkunft des Bindeteams stattfinden. So hat man kurzerhand die restlichen künstlichen Grüngirlanden von der ausrangierten Weihnachtsbeleuchtung hergenommenum die Brunnen aufzuhübschen.

Die Donauwörther Kindergärten haben mitgemacht

Die Kunststoff-Eier für den Fischerbrunnen wurden in den Jahren zuvor von den Hobbykünstlerinnen und -künstlern der Donauwörther Seniorenheime in den Farben weiß und blau bemalt, die des Partnerschaftsbrunnens von den Jüngsten in den Kindergärten Riedlingen, Parkstadt, Auchsesheim, Heilig Kreuz und dem städtischen Kindergarten. Die Eier wurden dieses Jahr von den Kindern ergänzt und teilweise erneuert. Die Farben wurden von der Malerwerkstätte Rieß gesponsert. Die Ergänzung und Erneuerung der Eier des Fischerbrunnens mit den Senioren, muss leider nochmals, Corona bedingt, auf nächstes Jahr verschoben werden. In den Donauwörther Farben gelb und blau wurde der Marienbrunnen am Rathaus von den Hausmeistern geschmückt.

Dann gibt es noch den Reichsstadtbrunnen in der oberen Reichsstraße. Dieser Brunnen wird heuer ohne eine Schmückung auskommen müssen. Schon seit 2020 obliegt die Gestaltung bei den Schülern der Heilig-Kreuz-Realschule unter Leitung der Kunstlehrerinnen und Kunstlehrer. Doch es war zeitlich, aufgrund des Umzugs in die neuen Räumlichkeiten der Schule, nicht umsetzbar die Kunstwerke fertig zu stellen und am Reichsstadtbrunnen anzubringen. (AZ)

