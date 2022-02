Bus fährt Schülerin an

Eine Schülerin wird an einer Bushaltestelle in der Reichsstraße leicht von einem Bus angefahren. Das Mädchen fällt hin, zieht sich aber keine Verletzungen zu.

Ein zehnjähriges Mädchen ist am Mittwochnachmittag gegen 13.30 Uhr an einer Bushaltestelle in Donauwörth leicht von einem Bus angefahren worden. Nach Auskunft der Polizei wartete die Schülerin mit ihrer Freundin in der Reichsstraße auf den Schulbus nach Hause.

Das Mädchen stieß an der Bushaltestelle in der Reichsstraße mit einem Bus zusammen und stürzte

Beim Einfahren des Busses auf die Haltespur kam es laut Polizeibericht aus bislang ungeklärter Ursache zum leichten Zusammenstoß zwischen der rechten Fahrzeugfront und der Schülerin. Dadurch stürzte das Mädchen zu Boden. Der Rettungsdienst stellte vor Ort keine Verletzungen fest, brachte die Schülerin jedoch trotzdem vorsorglich ins Krankenhaus. Es entstand kein Sachschaden. (AZ)