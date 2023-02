Busfahrer vergisst Handbremse und baut Unfall

Ein Mann stoppt seinen Kleinbus, um auszutreten. Dabei verursacht er einen Unfall.

Ein Mann hat in Donauwörth mit seinem Kleinbus einen Unfall gebaut. Nach Angaben der Polizei stoppte der 63-Jährige am Donnerstag um 16.10 Uhr sein Fahrzeug in der Eduard-Rüber-Straße, um auszutreten. Als er zu seinem Wagen zurückkehrte, bemerkte der Mann, dass er vergessen hatte, die Handbremse zu ziehen. Der Kleinbus hatte sich selbstständig gemacht. Er war losgerollt und rückwärts gegen ein Verkehrszeichen geprallt. Dieses wurde samt Schilderträger abgerissen. Dabei entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 500 Euro. Zum Unfallzeitpunkt befanden sich keine Personen in dem Fahrzeug. Die Polizei verwarnte den 63-Jährigen mündlich. (AZ)

