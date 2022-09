Donauwörth

vor 34 Min.

Busse in Donauwörth fallen aus: Es fehlt an Fahrern

Plus Seit Schulbeginn gibt es massive Probleme im Stadtbusverkehr in Donauwörth. Fast auf allen Linien fallen regelmäßig Busse aus. Denn es fehlt an Fahrern.

Von Barbara Wild

Schüler stehen an der Bushaltestelle, doch es kommt kein Bus. Genau das war in Donauwörther Stadtgebiet in den vergangenen drei Wochen kein Einzelfall. Vielmehr fallen seit Schulbeginn ganze Linien aus. Besonders unangenehm ist das für Schüler, die mit dem ÖPNV zur Schule oder wieder nach Hause wollen. "Wir können uns einfach nicht mehr auf den Bus verlassen", sagt eine zweifache Mutter aus Donauwörth. Der Grund dafür: Es fehlt schlicht an ausreichend Busfahrern.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

