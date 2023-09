Cabrio-Verdeck aufgeschnitten und Sachen geklaut: Tausende Euro Schaden

Ein geparktes Cabrio wird zur Zielscheibe eines dreisten Diebs. Er oder sie schneidet das Verdeck auf und klaut verschiedene hochwertige Gegenstände.

Eine bislang unbekannte Person hat am Donnerstag irgendwann zwischen 13 und 21.10 Uhr das Stoffverdeck eines am Weichselwörth vor der Kleinkartenanlage in Donauwörth geparkten Cabrio VW Golf aufgeschnitten. Allein dadurch entstand laut Polizei ein Sachschaden von rund 3000 Euro. Aus dem Fahrzeuginneren klaute der Dieb unter anderem ein Laptop, eine Sonnenbrille und eine hochwertige Hochseeangel in einem Gesamtwert von weiteren 4800 Euro. Der Geschädigte aus dem Ostalbkreis erstattete Strafanzeige. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen. (AZ)