Champions-League-Ticket: Mann gerät an Betrüger

Ein Fußballfan will eine Karte für das Halbfinale des FC Bayern München gegen Real Madrid in der Fußball-Königsklasse ergattern. Jetzt ist er 110 Euro los.

Kaum hat sich der FC Bayern für das Halbfinale der Champions League qualifiziert, wollte sich ein Mann aus dem Jura-Bereich eine Karte für das Hinspiel in München ergattern. Das ging jedoch schief, denn er fiel auf einen Betrüger herein.

Der 34-Jährige stieß laut Polizei auf einem führenden Kleinanzeigenportal im Internet auf die von privat inserierte angebliche Karte. Als "vertrauensbildende Maßnahme", so die Polizei, übersandte der "Verkäufer" ein Lichtbild von einem Personalausweis. Das Opfer überwies daraufhin 110 Euro per Paypal-Freundezahlung an einen Unbekannten. Danach brach der Kontakt ab.

Das Ticket erhielt der 34-Jährige nicht. Die Polizeiinspektion Donauwörth nahm Ermittlungen wegen des Verdachts des Betrugs auf. (AZ)