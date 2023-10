Donauwörth

26.10.2023

Chris Boettcher nimmt Donauwörth auf die Schippe

Plus Mit alltäglichen Situationen und starken Imitationen bringt der Kabarettist sein Publikum im Zeughaus ordentlich zum Lachen. Das Tanzhaus hatte es ihm besonders angetan.

Von Helen Geyer

Als er auf die Bühne kommt, wird Chris Boettcher bereits mit großem Applaus begrüßt. Er hat den Donauwörthern zu den 50. Kulturtagen ein Lied mitgebracht, das er extra für sie geschrieben hat. Darin stellt er Vergleiche zu Weltmetropolen wie Paris oder London her und kokettiert mit Donauwörths Einzigartigkeit: "Wer braucht einen Eiffelturm, wenn man doch das Rieder Tor hat?!" Die Lacher sind ihm garantiert. Damit trifft er einen Nerv bei seinen Gästen. Das einzige Kaufhaus am Ort ist für ihn eine Art Wahrzeichen und gestaltet sich durch den gesamten Abend zum "running Gag", zum witzigen Dauerbrenner. Bereits nach den ersten 15 Minuten ist das Publikum im rappelvollen Zeughaus in bester Laune.

Die "gewissen Beziehungen" zu Donauwörth gehen aber noch weiter. Chris Boettcher winkt Isabel Klauser zu, die an diesem Abend nicht in ihrem Reisebüro sitzt, sondern hinten im Saal beim Sektausschank bedient. Außerdem steht er nicht zum ersten Mal auf einer Bühne der Großen Kreisstadt. "Ich habe früher schon einmal im Tanzhaus gespielt", sagt der Kabarettist. Dann folgt eine künstlerische Pause – und im Publikum meldet sich Heiterkeit. Angesichts der insgesamt so zähen Sanierungsgeschichte kommt der - unausgesprochene - Witz gut an und sorgt für schallendes Gelächter. Da setzt er noch einen obendrauf. "Ich bin extra früh losgefahren, um alles zu sehen", erzählt er weiter. - "Vielleicht etwas zu früh."

