Donauwörth

vor 39 Min.

Corona-Demo in Donauwörth - aber diesmal ganz anders

Plus In Donauwörth soll am Freitag nicht gegen, sondern für Corona-Regeln demonstriert werden. So wollen die Jusos Donau-Ries ein Zeichen gegen Querdenker setzen.

Von Ilona Schmid

Mit dem schier endlosen Fortschreiten der Corona-Pandemie wird die Querdenker-Bewegung gegen die aktuellen Maßnahmen bundesweit immer lauter, die Demonstrationen zum Teil radikaler. Menschen, die bewusst die Regeln zur Pandemiebekämpfung ablehnen oder die Existenz des Virus sogar leugnen, tun ihre Meinung lautstark auf der Straße kund - und das seit einigen Monaten auch in Donauwörth.

