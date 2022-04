Corona hat die Vhs Donauwörth auch im Jahr 2021 hart getroffen

Plus Das vergangene Jahr war für die Volkshochschule herausfordernd. Wie sich die Einrichtung künftig aufstellen will und wo bald eine neue Außenstelle eröffnet.

Wird die Volkshochschule Donauwörth (Vhs) jemals wieder jene Sogwirkung als Einrichtung der Erwachsenenbildung haben wie vor der Pandemie? Diese Frage beschäftigt die Verantwortlichen. Sie sind allerdings angesichts der zunehmenden Nachfrage nach den Bildungsangeboten zuversichtlich. "Aber die deutschen Volkshochschulen rechnen damit, dass sich das Vor-Corona-Niveau erst in zwei bis drei Jahren stabilisieren wird", dämpft Geschäftsführerin Gudrun Reißer die Erwartungen.