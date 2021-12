Donauwörth

vor 49 Min.

Corona im Landkreis: Pool-Tests in Kindergärten vor dem Aus

Viele Experten plädieren inzwischen dafür, auch an Kitas Pool-Tests mittels der Lolli-Methode einzuführen. Doch im Landkreis gibt es dafür jetzt einen herben Rückschlag.

Plus In den Kindergärten im Landkreis sollten nach den Weihnachtsferien sichere Corona-Pool-Tests umgesetzt werden. Doch das Projekt steht jetzt in den Sternen.

Von Barbara Wild

Mehr Sicherheit in der Corona-Pandemie für die jüngsten Landkreisbewohner - das ist das Ziel eines neuen Testverfahrens für Kindergärten und Kindertagesstätten im Landkreis. Mittels PCR-Pool-Tests sollen nicht nur in Grundschulen, sondern auch in den Einrichtungen für die Kleinsten Infektionen aufgespürt werden. Eigentlich sollte das PCR-Pool-Verfahren nach den Weihnachtsferien starten. Doch jetzt gibt es einen herben Rückschlag.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen