Corona-Impfung für Kinder: Das rät der Donauwörther Kinderarzt Dr. Beck

Plus Beim Donauwörther Kinderarzt Dr. Beck stehen bereits über 100 Kinder auf der Warteliste. Wie der Mediziner zur Impfung ab fünf Jahren steht.

Eltern kleiner Kinder stehen derzeit vor einer nicht einfachen Entscheidung: Sollte ich mein Kind gegen einen schweren Verlauf von Covid-19 impfen lassen? Die Frage steht im Raum, denn möglich ist es vermutlich bereits ab 13. Dezember. Dann nämlich soll der Impfstoff für Kinder ausgeliefert werden - auch zur Donauwörther Kinderarztpraxis von Dr. Wolfgang Beck und seinen Kollegen. "Wir haben bestellt und denken, dass es Mitte Dezember losgehen kann", so der Mediziner, der Kinder aus dem ganzen Landkreis behandelt.