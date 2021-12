Corona-Infizierter attackiert Polizisten in Donauwörther Klinik

Ein 20-Jähriger randaliert im Donauwörther Krankenhaus. Auch durch die Polizei lässt er sich nicht beruhigen - ganz im Gegenteil.

Weil eine Person in der Donau-Ries-Klinik massiv randalierte, hat das medizinische Personal dort am Montagvormittag um 8.45 Uhr polizeiliche Unterstützung angefordert. Als wenig später ein Beamter der Donauwörther Inspektion dem 20-Jährigen aus dem Landkreis Augsburg gegenüberstand, schlug dieser dem 38-jährigen Oberkommissar mit Wucht gegen die Brust. Zudem beleidigte er die Gesetzeshüter fortdauernd massiv, wie es in deren Bericht heißt.

Der Angreifer musste schließlich - da trotz intensiver Bemühungen keinerlei Beruhigung möglich war - zu Boden gebracht und gefesselt werden. Eine durch die Staatsanwaltschaft angeordnete Blutentnahme konnte aufgrund der massiven Gegenwehr nicht durchgeführt werden. Der 20-jährige Randalierer, der zudem Corona-positiv war, wurde unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Beleidigung angezeigt. (AZ)