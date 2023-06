Donauwörth

vor 33 Min.

Damit es keinen Stau gibt: Alfred-Delp-Quartier bekommt einen Kreisverkehr

Plus Einzelhandel, Kita und Wohnhäuser bringen in Zukunft 10.000 Autofahrten am Tag ins Alfred-Delp-Quartier in Donauwörth. Ein Kreisverkehr soll Wartezeiten verhindern.

Von Marco Keitel

Wo Wohnraum für weit mehr als tausend Menschen entsteht, dazu Flächen für den Einzelhandel und ein Kindergarten, da entsteht fast zwangsweise auch: Verkehr. Diese Situation stellt den Bauausschuss der Stadt Donauwörth vor die Frage, wie das Alfred-Delp-Quartier, eines der größten städtebaulichen Projekte Schwabens, an das bestehende Verkehrsnetz angebunden wird. Die Planer eines Münchner Büros sehen vor allem an einem Knotenpunkt eine hohe Belastung.

Hier kommt ein Kreisverkehr hin: Der Knotenpunkt Jurastraße/Sternschanzenstraße, gegenüber wird die Zufahrt Mitte zum Alfred-Delp-Quartier liegen. Foto: Marco Keitel

Aktuell läuft die Erschließung des ersten Bauabschnittes. Das Büro Obermeyer Infrastruktur hat das Verkehrsaufkommen prognostiziert, das bevorstehen könnte, wenn das Alfred-Delp-Quartier fertiggestellt ist. Planer Tom Seufert erklärte dem Bauausschuss, dass er, wenn er Einwohnerinnen, Beschäftigte, Kunden von Geschäften und Besucher zusammenrechne, etwa 10.000 Autofahrten pro Tag erwartet. Zur Morgenspitze könnten es über 700 pro Stunde werden, im Feierabendverkehr sogar fast tausend.

