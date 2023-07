Donauwörth

vor 18 Min.

Das begeistert Minister Holetschek in Donauwörth

Beim Besuch in Donauwörth sprach Gesundheitsminister Klaus Holetschek auch mit einigen Frauen. Hinter ihm (von links) Eva Lettenbauer, Wolfgang Fackler und Jürgen Sorré.

Plus Der Gesundheitsminister hat sich in der Parkstadt vier Projekte angeschaut. Er kickte mit Donauwörther Kindern – und erklärte, wofür er sich einsetzen will.

Von Lara Schmidler Artikel anhören Shape

Sie dürften nicht schlecht gestaunt haben, die Kinder und Jugendlichen, die sich am frühen Montagabend im Mehrgenerationensportpark in der Donauwörther Parkstadt getroffen haben. Schließlich hattn sie sich hier eigentlich nur mit ihren Freunden zum Fußballspielen verabredet – wer hätte gedacht, dass sie wenig später einem gut gelaunten bayerischen Minister gegenüberstehen würden, der sein Können am Ball zur Schau stellt?

Insgesamt vier Förderprojekte waren es, die Gesundheitsminister Klaus Holetschek sich an diesem Abend in Donauwörth anschauen wollte. Als Vertretung seines Kollegen Christian Bernreiter, Staatsminister für Wohnen, Bau und Verkehr, habe er sich sehr auf diesen Termin gefreut, wie er in seiner Begrüßungsrede betonte: "Für mich ist es eine Art Wohlfühltermin. Wer immer in Berlin unterwegs ist und über die Krankenhausreform diskutiert, der freut sich, heute hier zu sein." Als ehemaliger Bürgermeister von Bad Wörishofen wisse er, wie wichtig es sei, eine Kommune weiterzuentwickeln, und mit Unterstützung des Staates Dinge anzustoßen, woran viele mitwirkten.

