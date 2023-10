Das bietet der neue Supermarkt in Donauwörth

Rewe eröffnet den ersten Markt in Donauwörth. Der will mit einigen Besonderheiten punkten. Was alles an der Alten Augsburger Straße geboten ist.

Die Bürgerinnen und Bürger Donauwörths und Umgebung dürfen sich auf eine neue Einkaufsmöglichkeit freuen. Seit Mittwochabend hat der neue Rewe-Markt an der Alten Augsburger Straße geöffnet. Circa 15.000 Artikel bietet der neue Supermarkt an. Diese mussten die rund 35 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in nicht einmal vier Wochen einräumen, erklärte der Marktmanager Sebastian Gigl beim Pre-Opening am Mittwochabend vor circa 130 geladenen Gästen.

„Es ist schon Wahnsinn, was meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den vergangenen Wochen geleistet haben. Wir haben noch bis heute Nachmittag gewuselt und sind froh, dass es jetzt los geht“, sagte Gigl. Auch Donauwörths Oberbürgermeister Jürgen Sorré war die Freude über die Neueröffnung anzumerken. „Auf solche Tage freut man sich besonders, denn mit diesem Rewe-Markt schließen wir eine Lücke in der Nahversorgung im Südosten Donauwörths“, so der Oberbürgermeister, der auch den Bauträgern Bruno Stein, Victor Lebedew und Stefan Hoser seinen Dank aussprach.

1200 Quadratmeter Verkaufsfläche für den Rewe Donauwörth

Doch auf was dürfen sich nun die Kundinnen und Kunden im neuen Markt freuen? Auf rund 1200 Quadratmetern Verkaufsfläche im Hauptladen und noch einmal 400 Quadratmetern im Getränkemarkt, bietet der Markt alles, was zur Grundversorgung nötig ist. Unter den rund 15.000 Artikeln befindet sich laut Marktmanager Gigl auch eine große Auswahl an veganen und Bio-Produkten. Auch Regionalität spielt bei der Auswahl eine große Rolle. „Wir haben eine Regionalitätsregal mit Produkten aus der Region aufgestellt und vertrauen unter anderem auf regionale Kartoffellieferanten“, erklärt Gigl.

An diesem Donnerstag eröffnet ein neuer Supermarkt in Donauwörth. Foto: Daniel Weigl

Auch im Getränkemarkt finden die Kundinnen und Kunden regionale Angebote. Neben einer Frischetheke mit Fleisch -und Wurstwaren gibt es auch eine Käsetheke und eine Salatbar. Im Eingangsbereich ist ein kleiner Bäckerladen der Firma Ihle untergebracht und im Getränkemarkt können Kunden ihre Pakete an einer DHL-Station abgeben. Der Kassenbereich ist großzügig gestaltet und mit „Selbstscan-Kassen“ ausgestattet. Circa 70 Parkplätze darunter zwei 150 Kilowatt E-Ladestationen stehen den Besuchern zur Verfügung. Laut EnBW, dem Betreiber der Schnellladesäulen, können die Besucher des Rewe-Marktes je nach Aufnahmeleistung ihres Autos ihr Fahrzeug während eines zehnminütigen Einkaufs mit ausreichend Energie für rund 100 Kilometer Reichweite laden.

Ab 19. Oktober besonderer Service in Donauwörths Rewe

Ab dem 19. Oktober bietet der Rewe-Markt noch einen besonderen Abholservice für alle Kunden an. Für eine Gebühr von zwei Euro werden die vorab bestellten Einkäufe von den Rewe-Mitarbeitern eingepackt und können dann bequem abgeholt werden.

Lesen Sie dazu auch

Rewe-Gebietsmanager Andreas Kopp erklärte beim Pre-Opening, dass es sich beim Rewe-Markt in der Alten Augsburger Straße um ein sogenanntes „Green Builiding“ handelt. Das bedeutet, dass beim Bau besonders auf Nachhaltigkeit und Energieeffizienz geachtet wurde. Eine große Fensterfront sorgt dabei für ausreichend Tageslicht, was Strom spart. Die schadstofffreie Bauweise wiederum erlaubt eine kleinere Lüftungsanlage als normalerweise bei einem Gebäude dieser Größe nötig ist. Marktmanager Sebastian Gigl ergänzt, dass die Toiletten mit Grauwasser betrieben werden und die Abwärme aus den Kühlregalen den Markt heizen. Dekan Robert Neuner segnete schließlich den neuen Markt.