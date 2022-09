Donauwörth

vor 18 Min.

Das DB-Reisezentrum am Donauwörther Bahnhof ist bald Geschichte

Ende Dezember schließt in Donauwörth das DB-Reisezentrum. Dann wird es am Schalter keine Tickets mehr für den Fernverkehr zu kaufen geben.

Plus In gut drei Monaten übernimmt Go-Ahead den Regionalverkehr rund um Donauwörth. Damit verschlechtert sich der Service für die Fahrgäste, wenn es um das Thema Fahrkarten geht.

Von Barbara Wild

In gut drei Monaten wird sich für Fahrgäste am Donauwörther Bahnhof Grundlegendes ändern. Dann nämlich wird nicht mehr die Deutsche Bahn den Regionalverkehr Augsburg bedienen und der bisher rote Fuggerexpress ist auch am Donauwörther Bahnhof Geschichte. In Zukunft ist der Nahverkehr blau. Das britische Unternehmen Go-Ahead sorgt dann für die Verbindungen. Doch mit der Neuerung könnte auf den ICE-Systemhalt Donauwörth auch Veränderung zukommen, die schon jetzt für viel Unmut sorgt.

