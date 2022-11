Das Dekanat Donauwörth trauert um Johann Kuhn

Der Mitbegründer der Mesnergemeinschaft Donauwörth, Johann Kuhn, ist mit 94 Jahren gestorben.

Tief bewegt erfuhren die Mesnerinnen und Mesner des Dekanates Donauwörth vom Tod von Johann Kuhn. Er war Mitbegründer der Mesnergemeinschaft im Dekanat Donauwörth im Jahr 1975. Johann Kuhn war ein gebürtiger Westfale und stammte aus Herne. Am 1. Januar 1967 trat er seinen Dienst als Nachfolger von Mesner Eduard Weindl an der Donauwörther Stadtpfarrkirche an. Dieses Amt übte er 25 Jahre bis zum 1. Februar 1992 aus. In diese Zeit fiel auch die Erhebung der Stadtpfarrkirche zum Liebfrauenmünster.

Seine Beliebtheit in der Region zeigte sich Anfang der 1970er-Jahre durch die Ernennung zum Regionalleiter im Donau-Ries. Dieses Ehrenamt übte er bis 1989 aus. Unter dem damaligen Diözesanleiter Fritz Hintersberger wurden die Dekanatsverbände 1975 wieder neu belebt. Für das Dekanat Donauwörth wurden mit dieser nicht leichten Aufgabe der damalige Regionalleiter Johann Kuhn und dessen Stellvertreter Rudolf Stefan betraut. Auch nach seinem Ausscheiden aus dem aktiven Mesnerdienst interessierte er sich immer noch für die Geschehnisse im Dekanat, in der Region und im Verband. Im Alter von fast 94 Jahren ist er nun am 30. Oktober 2022 gestorben.

Kuhn wird bei der Mesnergemeinschaft durch sein langjähriges Wirken und seine prägende Arbeit wohl noch lange in Erinnerung bleiben. So dankt ihm Dekanatsleiter Jürgen Tochtermann für sein Wirken im Dekanat und der Region. Auch Diözesanleiter Klaus Probst würdigt sein Engagement und wird beim Requiem einen Nachruf halten. (AZ)