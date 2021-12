Donauwörther Braushaus bietet jetzt ein Bier-Abo

Plus Die Biere des Donauwörther Brauhaus gibt es nun auch vor die Haustür. Wie das funktioniert und welche Fortschritte am neuen Produktionsort gemacht werden.

Ihr Ziel sei es, die Brautradition wieder nach Donauwörth zu bringen. Das betonen die Gründer Simon Baumer, Robert Heinrich und Bernhard Strauch immer wieder. Seit 2019 gibt es das Donauwörther Brauhaus und dessen Biere mittlerweile. Jetzt gibt es neue Vertriebswege und außerdem Neuigkeiten zu dem Produktionsstandort in der Zirgesheimer Straße.