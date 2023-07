Das Donauwörther Freibad bekommt ein eigenes Lied

Das Festwochenende zum 60. Geburtstag des Donauwörther Freibades startet am Freitag würdig. Viele sind gekommen, um zu gratulieren.

Fast auf den Tag genau 60 Jahre ist es her, dass die Stadt Donauwörth unter ihrem damaligen Bürgermeister Andreas Mayr (seine Amtszeit dauerte von 1948 bis 1970) das Freibad auf dem Schellenberg für die neugierigen Badegäste eröffnete. Es ist viel passiert bis heute, dennoch ist der ursprüngliche Charakter und die heimelige Atmosphäre des Bades mit seinem imposanten Blick über die Stadt Donauwörth bis weit hinein ins Ries trotz der Generalsanierung in den vergangenen Jahren weitgehend erhalten geblieben.

Zahlreiche geladene Gäste fanden sich auf dem Schellenberg ein und wohnten dem offizellen Teil der Geburtstagsfeierlichkeiten des generalsanierten Freibades bei. Gepflegte Becken und Rasenanteile erwarteten die Besucher ebenso wie der Sprungturm, Rutschen, kurzum alles, was der Badegast sich wünschen kann - ein Treffpunkt also für Sportbegeisterte ebenso wie für Familien und Erholungssuchende, für Jung und Alt, für Groß und Klein. Kein Wunder also, dass das Freibad auf dem Schellenberg mit „jährlich rund 150.000 Besuchern wohl zu den attraktivsten unserer Region und darüber hinaus gehört“, wie Oberbürgermeister Jürgen Sorré in seiner Rede nicht ohne Stolz erwähnte.

Dank an die Mitarbeiter und Organisatoren rund um das Freibad Donauwörth

In seinem kurzen Rückblick ging er voller Dank auf alle Beteiligten ein, die das Bad in den vergangenen Jahren geprägt und für einen reibungslosen Ablauf gesorgt haben: die Gastronomie, das Kassenpersonal und die Reinigungskräfte, die Bademeister und Mitglieder der Wasserwacht, die zahlreichen ehemaligen und aktuellen (auch städtischen) Mitarbeiter, die Verantwortlichen für die Generalsanierung sowie besonders auch den Organisatoren des Festwochenendes. Daneben wies Sorré darauf hin, dass auch schon Turmspringwettbewerbe von nationalem Rang hier stattgefunden haben und das Freibad seit jeher nicht nur als Sportstätte, sondern als sozialer Treffpunkt dient, wo neue Freundschaften entstehen, beziehungsweise gepflegt werden können.

Diesen Gedanken griff Michael Scholz, Vorstandsmitglied der Sparkasse Donauwörth, in seiner kurzen Ansprache auf und überbrachte als „Geburtstagsgeschenk“ einen Scheck über 1500 Euro.

Abgerundet wurde der Festakt durch musikalische Beiträge der Kindergartenkinder „Schneegarten“, für die Christoph Paninka eigens den Song „Pool-Piraten“ geschrieben hatte. Der Kinderchor „Musik-Kids“ erfreute die Zuhörer mit dem bekannten Schlager „Pack die Badehose ein“ (Conny Froboess) und einem Lied, dem die eingängige Moldau-Melodie von Bedrich Smetana zugrunde liegt. Jazzige Klänge schlug anschließend die Donauwörther Jugendkapelle an, ehe es dann für die bereits vor der Tür Wartenden hieß: Bahn frei für alle Badegäste.

Lesen Sie dazu auch