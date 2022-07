Das Donauwörther Gymnasium geht beim Theater neue Wege

Nach langer Pause wird ein ganz neues Format am Donauwörther Gymnasium aufgeführt. In dem unterhaltsamen Stück wird es auch sportlich zugehen.

Von der fünften bis zur elften Jahrgangsstufe proben derzeit eifrig Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums für die Premiere des Stücks "An der Arche um acht". Nach längerer Pandemiepause ist es endlich wieder möglich, ein Theaterstück auf die Bühne zu bringen. Die Vorfreude bei den Beteiligten ist dementsprechend groß. Am 8. Juli startet um 19 Uhr die erste Vorstellung. Neben Schauspielern und Bewegungskünstlern ist ein neu formiertes Technikteam dabei. Unterstützung gibt es zudem von der Fachschaft Kunst, die sich bei der Maskierung und den Plakaten maßgeblich einbringt.

Drei Lehrerinnen haben die Fäden für das Stück in der Hand. Barbara Bauch, Katharina Bühler und Lena Hopfinger arbeiten mit dem großen Team seit September an der Aufführung, die sich an der Fassung des Kinderbuchs von Ulrich Hub orientiert. Bühler ist Leiterin der Theatergruppe, Bauch ist gemeinsam mit Hopfinger für die Bewegungskünstler verantwortlich und leitet dazu noch das Bewegungstheater der Q11.

Worum es im neuen Theaterstück des Gymnasium Donauwörth geht

Im Stück dreht es sich um drei grundsätzlich verschiedene Pinguine, die in ihren Diskussionen die einsetzende Sintflut nicht bemerken. Für die Arche Noah, die zur Rettung naht, gibt es allerdings nur zwei Tickets zu vergeben. Die drei Tiere sind sich einig, dass keiner zurückgelassen werden soll und schmuggeln den dritten Pinguin an Bord. Was dann auf einer turbulenten Reise alles passiert, bekommen die Zuschauerinnen und Zuschauer in der Dreifachturnhalle der Schule zu sehen. Immer wieder sind auch nachdenkliche Momente in der abwechslungsreichen Aufführung eingebaut.

Doch mit dem Stück allein ist es nicht getan. Hopfinger, die mit den Bewegungskünstlern zusammenarbeitet, sagt: "Wir haben sehr viel Akrobatik mit drin. Auch deshalb findet alles in der Turnhalle statt." Viel Humor, aber auch nachdenkliche Momente habe das diesjährige Programm parat, für das auch hinter den Kulissen hart gearbeitet wird. "Wir haben ein neues Format, bei dem vieles neu ist. Es arbeiten sehr viele Fachschaften und Gruppen zusammen." Dabei ist die Schülerschaft in fast allen Altersklassen vertreten. So sind mit den Fünftklässlern auch die Kleinsten der Schule bei den Aufführungen dabei.

Es wird jongliert, Einrad gefahren und geturnt

Ein gewöhnliches Stück wird es also nicht werden. Über hundert Mitwirkende gab es bisher noch nicht bei einer Theatervorstellung der Schule. Die rund 70 Bewegungskünstler darunter werden immer wieder zum Einsatz kommen, erklärt Hopfinger. Dort werde jongliert, Einrad gefahren oder auch geturnt. "Wir unterbrechen dieses Stück 15 Mal und greifen das, was auf der Bühne passiert ist, auf", erklärt Hopfinger. Dort werde dann von den Beteiligten "alles in Bewegung umgesetzt."

Info: Das Stück wird neben der Premiere am Freitag, 8. Juli, auch am 9., 10., 13. und 14. Juli aufgeführt. Beginn der Veranstaltung ist jeweils 19 Uhr, am Sonntag geht es bereits um 15 Uhr los. Karten werden für die Schülerinnen und Schüler jeweils in der großen Pause in der Aula ausgegeben, weitere Karten gibt es an der Abendkasse, die 45 Minuten vor Beginn öffnet. Der Eintritt ist frei.